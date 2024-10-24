Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

А в ночь на 24 октября «Вашингтон» во встрече регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Филадельфию Флайерз». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3. Овечкин поразил пустые ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум.

В сезоне-2023/24 Овечкин вышел на чистое первое место по этому показателю, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (56). таким образом, Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по этому показателю — на его счету уже 58 подобных шайб.

Российский нападающий забросил 855-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 27 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее американец повторил рекорд Овечкина в НХЛ.