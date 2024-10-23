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«Рубин» обыграл «Акрон» в матче Кубка России

«Рубин» с минимальным счетом одержал победу над «Акроном» в матче Кубка России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в этой встрече забил австрийский форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай на 8-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал девять очков в группе D и обошел «Акрон» в борьбе за вторую строчку, дающую право сыграть в верхней сетке плей-офф. Тольяттинская команда осталась с восемью баллами и продолжит путь в Кубке России в нижней сетке.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Рубин» в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 27 октября и начнется в 12:00 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее Борис Ротенберг признался, что с детства болеет за «Зенит».

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