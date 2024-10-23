Ротенберг признался, что с детства болеет за «Зенит»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что с детства болеет за петербургский «Зенит». Слова руководителя приводит РИА Новости.

«Я — петербуржец, с детства болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда развивалась и достигала высокого уровня. «Зенит» — команда мирового класса, в ней собраны высококлассные игроки. Они должны побеждать», — заявил Ротенберг.

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

В 13-м туре РПЛ сыграют два лидера чемпионата — «Зенит» и «Локомотив». Встреча состоится 27 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

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