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Клуб с российским вратарем обыграл «Брагу» в Лиге Европы

«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным обыграл «Брагу» в Лиге Европы

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Reuters

Норвежский клуб «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл португальскую «Брагу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на городском стадионе в городе Брага, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче открыл нападающий «Буде-Глимта» Хакон Эвьен на 53-й минуте. На 64-й минуте малийский защитник «Браги» Сику Ниакате восстановил равновесие, однако уже спустя две минуты получил желтую карточку, а еще через минуту — красную. В меньшинстве «Браге» почти удалось продержаться: победный гол на счету 19-летнего защитника Вилладса Нильсена на 90+4-й минуте.

После трех туров норвежский клуб занимает второе место в общей таблице с семью очками, «Брага» — 20-я с тремя баллами.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее Хайкин объяснил свой уход из «Бристоль Сити».

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