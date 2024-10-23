Тренер «Баварии» был ограблен перед матчем с «Барселоной»

Одного из сотрудников футбольного клуба «Бавария» из Германии обворовали на улице Барселоны перед матчем группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание El Caso.

Источник утверждает, что к одному из сотрудников немецкого клуба во время прогулки к нему подошел молодой человек, отвлек его внимание и украл дорогие часы, iPhone 15 и кошелек. Представитель «Баварии» уже обратился в полицию и смог описать внешность вора, однако его предупредили, что вернуть украденные вещи, скорее всего, не получится.

«Барселона» и «Бавария» встретятся в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 23 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее «Монако» Александра Головина разгромило «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.