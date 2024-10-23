Назван способ, который поможет «Спартаку» наладить игру

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин выразил уверенность, что московский «Спартак» сможет выбраться из середины таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), где сейчас занимает шестое место. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Выберется. Игроки у него хорошего уровня для нашего чемпионата. Просто им надо найти взаимодействия, наладить связки. В команде во все времена были хорошие связки. Сейчас исполнители тоже есть, надо только наладить комбинационный футбол», — заявил он.

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 19 очками. В прошлом туре национального первенства «Спартак» уступил «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В следующем туре национального первенства красно-белые сыграют на выезде с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. «Спартак» выиграл группу A, набрав 15 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Динамо» (Махачкала) по итогам группового этапа продолжит выступление в Пути регионов — они стали третьими с восемью баллами в активе.

Ранее Александр Мостовой вновь накинулся на «Спартак».