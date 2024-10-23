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В США назвали Миранчука королем

В «Атланте» назвали россиянина Миранчука королем ассистов

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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

«Атланта Юнайтед» в социальной сети X восхитилась голевой передачей, которую российский полузащитник Алексей Миранчук отдал на норвежского защитника Стиана Грегерсена в матче против «Клеб де Фут Монреаль» за право сыграть в плей-офф МЛС.

«Алексей — король ассистов, а Стиан возвышается над всеми», — написала пресс-служба команды.

Встреча состоялась на стадионе «Сапуто» в Монреале». В основное время команды не смогли выявить победителя, на табло горел счет 2:2. «Атланта» повела в счете благодаря голам Брукса Леннона и Грегерсена, однако следом Хосеф Мартинес оформил дубль. Команды выявляли победителя в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Атланты». Миранчук в серии пенальти свою попытку реализовал.

В первом раунде плей-офф «Атланта» сыграет с «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Клуб досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. Игра состоится 26 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 3:30 по московскому времени.

Ранее американский журналист рассказал, есть ли в США негатив к Миранчуку из-за гражданства.

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