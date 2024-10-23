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Овечкин остался без очков в матче НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Филадельфией», Овечкин очков не набрал

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии завершилась со счетом 4:1 в пользу «столичных».

В составе победителей голами отметились Ник Дауд, Эндрю Манджапане, Дилан Строум и Джейкоб Чикран. За «Филадельфию» отличился Трэвис Санхайм. Российский игрок проигравшей команды Матвей Мичков записал на свой счет голевую передачу.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом поединке остался без набранных очков.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

«Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд на старте регулярного чемпионата НХЛ, проиграв только первый матч в сезоне. Для «Филадельфии» это поражение стало пятом в сезоне, у «Флайерз» только одна победа — в стартовом поединке.

Ранее Гретцки выразил уверенность, что Овечкин побьет его снайперский рекорд.

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