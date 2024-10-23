«Издеваетесь?» Канчельскис выругался на тренеров, которые ходят в рванье

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью Legalbet заявил, что не понимает, как некоторые тренеры выбирают себе одежду на матчи.

По его словам, многие специалисты, представляя свой футбольный клуб, совершенно никакого внимания не уделяют внешнему виду, из-за чего часто выглядят комично.

«Кто-то выходит в рваных джинсах. Вы что, издеваетесь? Где бы я ни работал, то всегда носил галстук, костюм обязательно. Я представитель футбольного клуба. Это имидж, это правильно», — заявил Канчельскис.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее было названо условие для сохранения Деяном Станковичем поста главного тренера «Спартака».