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«Монако» Головина разгромило «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

«Монако» разгромило «Црвену Звезду» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов

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Frederic DIDES/PANORAMIC/Fred Dides / Panoramic via Reuters Connect

Французский «Монако» разгромило сербскую «Црвену Звезду» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл японский нападающий «Монако» Такуми Минамино на 20-й минуте, однако уже через семь минут сенегалец Шериф Ндиайе восстановил равновесие. Еще до перерыва, на 45+4-й минуте, швейцарец Бриль Эмболо вновь вывел «Монако» вперед. После перерыва монегаски забили еще трижды: на 54-й минуте отличился ивуариец Стефан Синго, на 70-й — вновь Минамино, а окончательный счет установил Манес Аклиуш на 90+6-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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