«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Главной фигурой в матче стал 20-летний полузащитник «Спартака» Даниил Зорин. На 37-й минуте против него сфолил защитник махачкалинцев Илья Кирш и получил красную карточку. На 48-й минуте Зорин забил единственный гол в этой встрече, а на 85-й — удалился сам.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Спартак» выиграл группу A, набрав 15 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Динамо» (Махачкала) по итогам группового этапа продолжит выступление в Пути регионов — они стали третьими с восемью баллами в активе.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде сразится с «Пари НН». Встреча состоится 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Махачкалинцы дома примут тольяттинский «Акрон». Встреча состоится 26 октября и начнется в 14:00 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее «Зенит» обыграл «Факел» в Кубке России.