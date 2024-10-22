Названа причина, из-за которой бразилец из «Зенита» получил гражданство РФ

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса усилением для сборной России, однако отметил, что сейчас национальная команда не нуждается в этом. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Наша сборная сейчас нигде не участвует, какое это имеет значение? Дугласу Сантосу уже 30 лет. Надо своих игроков воспитывать, а мы натурализовываем легионеров. Видимо, это сделано для того, чтобы в «Зените» он мог не считаться легионером», — заявил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства игроку 21 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее выдачу гражданства Дугласу Сантосу назвали катастрофой.