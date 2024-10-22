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Названа причина, из-за которой бразилец из «Зенита» получил гражданство РФ

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло назвал Дугласа Сантоса усилением сборной России

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса усилением для сборной России, однако отметил, что сейчас национальная команда не нуждается в этом. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Наша сборная сейчас нигде не участвует, какое это имеет значение? Дугласу Сантосу уже 30 лет. Надо своих игроков воспитывать, а мы натурализовываем легионеров. Видимо, это сделано для того, чтобы в «Зените» он мог не считаться легионером», — заявил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства игроку 21 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее выдачу гражданства Дугласу Сантосу назвали катастрофой.

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