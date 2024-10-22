В РПЛ может войти белорусский клуб

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что тема объединенного чемпионата по футболу с Россией еще не снята с повестки, но рассматривается также вариант, в рамках которого один из белорусских клубов будет играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«На мой взгляд, возможен такой же вариант, как у нас существует в хоккее. Там клуб из Республики Беларусь участвует в Континентальной хоккейной лиге. Достаточно большое количество футбольных команд мы не сможем задействовать, это не в интересах и России. Но один клуб — почему нет?» — заявил он.

Сборная Белоруссии и белорусские клубы после начала специальной военной операции России на Украине не были отстранены от международных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), однако национальная команда проводит домашние матчи вне пределов страны.

Белорусская сборная выступает в Лиге наций. 15 октября в рамках группового этапа турнира сборная провела матч против Люксембурга, который завершился со счетом 1:1, в Венгрии.

Сборная России и российские клубы от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА отстранены с 2022 года.

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