«Он доминирует, я подчиняюсь»: супруга Семака о браке с тренером

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, на чем строится ее брак с мужем.

«Вы писали, что раньше часто ссорились с мужем. Потом перестали. Как?» — спросила одна из подписчиц.

«После 20 лет совместной жизни перестали ссориться. Он доминирует, я подчиняюсь, со всем соглашаюсь. Вот и весь секрет», — заявила она.

Анна стала второй женой для российского специалиста, они поженились в 2008 году. В браке у супругов родились дочери Варвара и Илария, сын Савва. В июле 2016 года супруги удочерили девочку-инвалида Татьяну.

Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года, под его руководством «Зенит» шесть раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу.

«Зенит» после победы над «Акроном» (5:0) идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 30 очков. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что бразилец из «Зенита» должен встать на учет в военкомате после получения паспорта России.