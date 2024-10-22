«Вопрос времени»: Гретцки не сомневается, что Овечкин побьет его рекорд

Легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить его снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«О, да, конечно. Это всего лишь вопрос времени, будет ли это в конце текущего года, в начале следующего, когда угодно. Овечкин — отличный игрок и снайпер», — заявил Гретцки.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее американский хоккеист повторил рекорд Овечкина в НХЛ.