В «Монако» объяснили проблемы Головина в сезоне

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер связал трудности российского полузащитника Александра Головина на старте сезона с тем, что в межсезонье игрок получил травму. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у «ПСЖ», — заявил специалист.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2. Следующий матч команда проведет против сербской «Црвены Звезды» 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Во французской Лиге 1 «Монако» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков с «ПСЖ» — 20. В следующем матче чемпионата Франции команда сыграет в гостях с «Ниццей». Встреча состоится 27 октября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Ранее Головин раскрыл отношение «Монако» к бану российского футбола.