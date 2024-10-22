Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Монако» объяснили проблемы Головина в сезоне

Тренер «Монако» Хюттер высказался о трудностях Головина в новом сезоне

close
Panoramic/Global Look Press

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер связал трудности российского полузащитника Александра Головина на старте сезона с тем, что в межсезонье игрок получил травму. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у «ПСЖ», — заявил специалист.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2. Следующий матч команда проведет против сербской «Црвены Звезды» 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Во французской Лиге 1 «Монако» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков с «ПСЖ» — 20. В следующем матче чемпионата Франции команда сыграет в гостях с «Ниццей». Встреча состоится 27 октября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Ранее Головин раскрыл отношение «Монако» к бану российского футбола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами