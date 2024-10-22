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«Невозможно запретить»: Аршавин об пристрастии Соболева к компьютерным играм

Аршавин об увлечении Соболева: невозможно запретить играть в компьютерные игры

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, говоря о пристрастии нападающего петербургского клуба Александра Соболева к компьютерным играм, выразил мнение, что невозможно полностью запретить в них играть. Его слова приводит РИА Новости.

«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить. При этом что-то сказать про эти игры я не могу, я из другого поколения. Никогда не играл в подобное», — заявил Аршавин.

13 октября стало известно, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел 24 часа в компьютерной игре Dota 2. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее тренер рассказал, мешают ли видеоигры карьере Соболева.

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