Руководство «Спартака» обвинили в свинстве

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал руководство московского «Спартака» за то, что клуб отменил стажировку для экс-игрока команды Александра Мостового, передает «РБ Спорт».

«У «Спартака» свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Александр много сделал для красно-белых. Так поступать с ним — это свинство», — сказал Канчельскис.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года РФС объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке».

Ранее «Спартаку» посоветовали убрать главного тренера.