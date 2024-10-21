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Российских фигуристов могут допустить к международным соревнованиям

РИА: ISU может допустить российских спортсменов до турниров

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ISU

В Международном союзе конькобежцев (ISU) могут принять решение о допуске российских спортсменов до соревнований в олимпийский сезон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Руководство ISU принципиально готово к такому сценарию. Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти», — сказал источник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось о том, что Россия обсуждает возвращение фигуристов на международные турниры.

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