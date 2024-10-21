Стал известен характер травмы Дзюбы

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба команды из Самарской области в своем Telegram-канале.

«Сейчас он проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — отметили в команде.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Встреча «Акрона» и «Зенита», которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Уже в первом тайме петербуржцы отличились трижды — на 16-й и 39-й минутах отличился Андрей Мостовой, а на 45-й — колумбиец Матео Кассьерра. Во второй половине «Зенит» забил еще два. На 52-й минуте отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а на 85-й — бразилец Артур.

Ранее Дзюбу назвали угасшей звездой.