«Разве есть весомые основания?» Бетербиев о реванше с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев признался, что не видит особого смысла в бое-реванше против своего соотечественника Дмитрия Бивола. Его слова приводит RT.

«Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем. На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее в России объяснили необходимость реванша между Биволом и Бетербиевым.