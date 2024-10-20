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Фигурист с русскими корнями победил на Гран-при США

Фигурист Малинин стал победителем Гран-при США

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на первом этапе серии Гран-при ISU сезона 2024/25 Skate America.

По результатам двух прокатов Малинин набрал 290,12 балла. Второе место занял француз Кевин Аймоз (282,88), замкнул тройку сильнейших японец Као Миура (278,67).

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Галифаксе. Соревнования начнутся 26 октября.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Второе место на мировом чемпионате завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Ранее Малинин допустил, что исполнит пятерной прыжок.

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