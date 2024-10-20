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«Манчестер Сити» установил новый рекорд

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд по матчам без поражений в АПЛ подряд

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Conor Molloy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд, не проиграв в 31-м матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд.

Этого достижения «Сити» добился в игре против «Вулверхэмптона». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Йошко Гвардиол и Джон Стоунз. В составе «Вулверхэмптона» отличился Йёрген Странн Ларсен. Победный гол «Манчестер Сити» забил в компенсированное ко второму тайму время.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 20 очков. Второе место занимает «Ливерпуль», набрав 18 баллов, но у мерсисайдцев матч в запасе против лондонского «Челси». На третьей строчке идет лондонский «Арсенал» имея в активе 17 баллов.

В матче следующего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном», встреча состоится 26 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» встретится на выезде с «Брайтоном». Игра пройдет 26 октября. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

Ранее Юрген Клопп нашел новую работу после увольнения из «Ливерпуля».

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