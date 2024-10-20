Овечкин рассказал о впечатлениях от старта сезона в НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что доволен игрой команды на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Hockey News.

«Мы хорошо контролируем шайбу, не совершаем много ошибок. Генерируем броски по воротам и хорошо перемещаем шайбу в атаке», — сказал Овечкин.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

Ранее Овечкин установил очередной рекорд НХЛ.