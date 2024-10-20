Бывший тренер «Зенита» получит €30 млн за увольнение из сборной Саудовской Аравии

Итальянский тренер Роберто Манчини получит €25-30 млн за увольнение из сборной Саудовской Аравии, передает Calcio e Finаnza.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2026 года, но с ним хотят расстаться сейчас. Стороны уже ведут переговоры о прекращении сотрудничества.

Манчини на протяжении одного сезона возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с ним клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2017/18.

В 2023 году Манчини разорвал контракт, который действовал до 2024 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд — 37 игр подряд без проигрышей.

Сборная Саудовской Аравии в своей отборочной группе чемпионата мира 2026 года занимает третье место. Ее опережают Япония и Австралия.

Ранее Глава Федерации футбола Италии обвинил Манчини в предательстве.