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«Это караул»: Генич заявил, что ему больно за «Спартак»

Комментатор Генич заявил, что «Спартак» завершил чемпионскую гонку

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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Российский комментатор Константин Генич после поражения московского «Спартака» от «Краснодара» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) критично оценил шансы красно-белых на борьбу за медали в текущем сезоне. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Есть ощущение, что с борьбой за чемпионство закончили. У «Спартака» 19 очков, у «Краснодара» – 30. 11 очков разницы к 12-му туру – это караул. Но и этот состав, если дать правильную идею и наиграть, может быть конкурентоспособен – я думал, что команда будет бороться за тройку. Мне больно за «Спартак», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором поражение команды в матче РПЛ с «Краснодаром».

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