«Кое-кто вернулся»: «Аль-Хиляль» на видео пафосно объявил о возвращении Неймара

«Аль-Хиляль» объявил о возвращении в строй бразильского нападающего Неймара, опубликовав соответствующий ролик с участием футбола на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кое-кто вернулся. Я готов. Знаю, вы взволнованы. Я тоже. Вернусь 21 октября», — сказал Неймар на видео.

21 октября «Аль-Хиляль» на выезде сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ в третьем туре азиатской Лиги чемпионов.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

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