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196-я сборная из рейтинга ФИФА захотела сыграть с Россией

Сборная Сейшельских островов выразила готовность сыграть с Россией в 2025 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти заявил, что национальная команда готова сыграть со сборной России в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть. Если он захочет матча с Россией, то мы будем готовы начать переговоры», — заявил он.

Сейшелы занимают 196-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

Сбор национальной российской команды стартовал 7 октября, в подмосковном Новогорске, и уже завершился. При этом у подопечных Валерия Карпина не было соперника по товарищескому матчу, поэтому никаких игр проведено не было. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Была возможность сыграть со сборной Пакистана, однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана, матч не состоялся.

Ранее сборная России официально договорилась с новым соперником.

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