Овечкин установил очередной рекорд НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в гостевых матчах в октябре.

В ночь на 20 октября «Кэпиталз» переиграли «Нью-Джерси Дэвилз», Овечкин оформил один из голов. Всего за карьеру в НХЛ российский хоккеист забросил 62 шайбы в гостевых матчах в октябре. На втором месте расположился финский форвард Теэму Селянне, на счету которого 61 гостевой гол в октябре.

Овечкин забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота, находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз», «Нью-Джерси» встретится с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Ранее Овечкин объяснил уверенную игру «Вашингтона» на старте сезона НХЛ.