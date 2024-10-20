«Позор»: фанаты «Спартака» о крупном поражении «Краснодару»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в своем Telegram-канале опубликовала посты, посвященные разгромному поражению от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав подобный результат позором.

«0:3 дома это уже позор… «Спартак» дал сухаря в Москве. В домашнем матче красно-белые проиграли «Краснодару» — 0:3. Минус 11 очков от первого места…» — указано в сообщении.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Краснодар» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 30 баллов. На втором месте с 29 очками идет петербургский «Зенит». Третью строчку занимает «Локомотив» с 27 баллами, который свою игру 12-го тура проиграл подмосковным «Химкам». «Спартак» идет шестым с 19 очками.

Ранее тренер «Спартака» призвал не драматизировать разгром от «Краснодара».