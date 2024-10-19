«Это не конец света»: тренер «Спартака» призвал не драматизировать разгром от «Краснодара»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что не видит ничего страшного в неудачном исходе этой игры. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, свист с трибун, которым болельщики красно-белых провожали игроков после матча, является естественной реакцией

«В больших клубах нормально, когда болельщики тебя освистывают. В футбол играют всегда, и играли до этого, и будут играть. Они имеют право на такие эмоции. Но ничего страшного в этом нет, сегодняшнее поражение — это не конец света», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее полузащитник Руслан Литвинов ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство.