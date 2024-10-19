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Футболист «Спартака» оценил шансы команды на чемпионство

Футболист Литвинов ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Будем пытаться сократить отставание и бороться за чемпионство. Мы все расстроены, тяжело. Но будем стараться. 11 очков отставания от первого места — это слишком. Мы не можем такого допускать», — заявил Литвинов.

Встреча «Спартака» и «Краснодара», которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. «Быки» открыли счет уже на 8-й минуте матча, свой первый мяч в РПЛ забил полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде. На 45+1-й минуте еще один гол забил бразильский нападающий Виктор Са. В концовке матча в свои ворота забил Хесус Медина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее «Химки» сенсационно обыграли «Локомотив» в РПЛ.

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