«Химки» сенсационно обыграли «Локомотив» в РПЛ

Подмосковные «Химки» сенсационно обыграли московский «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты во втором тайме. Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев отличился на 54-й минуте, а затем оформил дубль на 60-й.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Благодаря этой победе, «Химки» постепенно выбираются из зоны вылета. Коллектив идет на 12-м месте с 11 баллами. «Локомотив», который шел вровень с лидером чемпионата «Краснодаром», теперь отстает — у красно-зеленых 27 очков.

В следующем туре РПЛ подмосковные «Химки» дома сразятся с московским «Динамо». Встреча состоится 27 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Локомотив» поедет в гости к в Санкт-Петербург к «Зениту», игра также состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

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