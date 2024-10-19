Бразильский игрок «Зенита» получает российское гражданство

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос проходит процедуру получения российского гражданства. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Этот процесс идет уже на протяжении нескольких месяцев. «Зенит» уже направил соответствующий запрос в Российский футбольный союз и подготовил положительную характеристику на Сантоса. После получения паспорта Российской Федерации футболист будет выступать за сборную России и перестанет считаться легионером в Российской премьер-лиге.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги после победы над «Акроном» (5:0). В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» повторил рекорд чемпионата России.