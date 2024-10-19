В России объяснили необходимость реванша между Биволом и Бетербиевым

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что российский боксер Артур Бетербиев заслуженно победил своего соотечественника Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, и объяснил, почему считает реванш необходимым. Его слова приводит РИА Новости.

«Реванш? Я думаю, что он необходим, так как противостояние оставило один серьезный вопрос. Есть большая аудитория и у одного боксера, и у другого. Все сохраняют интерес к повторному бою. Продолжение должно быть», — заявил Минеев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее стал известен следующий возможный соперник Бетербиева.