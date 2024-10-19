Петербургский «Зенит» повторил рекорд чемпионата России по количеству матчей без пропущенных голов после первых 12-ти сыгранных туров. Об этом сообщает Opta.

18 октября подопечные Сергея Семака со счетом 5:0 разгромили тольяттинский «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот «сухой» матч стал для команды девятым с начала нового сезона в национальном первенстве.

Последний раз такой результат показал казанский «Рубин» в 2010 году.

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. «Акрон» идет восьмым с 12 баллами.

В следующем туре РПЛ «Акрон» на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Ранее «Факел» в голевой перестрелке вырвал у «Ахмата» победу на последних минутах.