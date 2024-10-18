В Ираке хотят взять реванш у сборной России

Министр молодежи и спорта Республики Ирак Ахмед аль‑Мубарка заявил о возможном проведении повторного матча сборных России и Ирака в 2025 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно», — заявил аль-Мубарка.

О желании взять реванш также ранее заявила Куба.

Ранее Россия и Ирак играли между собой. В марте 2023 года россияне победили со счетом 2:0, благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что самый дорогой футболист мира может сменить команду.