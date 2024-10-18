Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности травмы Дзюбы

Дзюбе удалось избежать серьезной травмы в матче с «Зенитом»

close
ФК «Акрон»

Российский форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на неназванный источник.

Источник утверждает, что у Дзюбы банальный мышечный спазм. Нападающий был заменен на шестой минуте матча, а вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Встреча «Акрона» и «Зенита», которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Уже в первом тайме петербуржцы отличились трижды — на 16-й и 39-й минутах отличился Андрей Мостовой, а на 45-й — колумбиец Матео Кассьерра. Во второй половине «Зенит» забил еще два. На 52-й минуте отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а на 85-й — бразилец Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Зенит» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. «Акрон» идет восьмым с 12 баллами.

Ранее «Факел» в голевой перестрелке вырвал у «Ахмата» победу на последних минутах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами