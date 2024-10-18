Стали известны подробности травмы Дзюбы

Российский форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на неназванный источник.

Источник утверждает, что у Дзюбы банальный мышечный спазм. Нападающий был заменен на шестой минуте матча, а вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Встреча «Акрона» и «Зенита», которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Уже в первом тайме петербуржцы отличились трижды — на 16-й и 39-й минутах отличился Андрей Мостовой, а на 45-й — колумбиец Матео Кассьерра. Во второй половине «Зенит» забил еще два. На 52-й минуте отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а на 85-й — бразилец Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Зенит» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. «Акрон» идет восьмым с 12 баллами.

Ранее «Факел» в голевой перестрелке вырвал у «Ахмата» победу на последних минутах.