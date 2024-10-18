В «Реале» жалеют о трансфере Мбаппе

Журналист Ромен Молина заявил, что в «Реале» недовольны трансфером французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Daily Mail.

«В «Реале» сожалеют, что пригласили его. Я гарантирую это. Мне рассказали об этом не под запись. Его хотел именно Перес, он любит звездных игроков. В клубе расстроены уровнем его выступлений. Хотя, возможно, это не вина Килиана», — рассказал Молина.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ».