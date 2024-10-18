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Дзюба получил травму в матче РПЛ

Дзюба получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом»

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ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба получил травму мышцы на шестой минуте матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

Вместо 36-летнего форварда на поле появился Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

На момент написания новости счет в матче 1:0 в пользу «Зенита». На 16-й минуте гол забил Андрей Мостовой с передач Клаудиньо.

Последние шесть розыгрышей чемпионата России победителем становился петербургский «Зенит». В текущем сезоне сыграно уже 11 туров, лидером стал «Краснодар», который набрал 27 очков. Такое же количество у идущего вторым московского «Локомотива», а клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке, набрав на балл меньше.

Четвертым идет московский ЦСКА, набравший 20 баллов. Такое же количество очков у идущего пятым столичного «Динамо», а «Спартак» расположился на шестой позиции, имея 19 очков. «Акрон» идет на восьмом месте с 12 баллами.

Ранее президент РПЛ раскрыл повестку заседания комитета УЕФА.

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