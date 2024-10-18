Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пока не знает, поедет ли он на чемпионат мира по футболу 2026 года, передает Marca.

«Я не забегаю вперед. Я стараюсь наслаждаться каждым днем. Придет время — увидим, не люблю торопить события. Надеюсь, что смогу выступать на этом же уровне», — сказал Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси четыре раза выигрывал Лиги чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси получил очередной приз.