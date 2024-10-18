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Панарин признан первой звездой дня НХЛ

Российский хоккеист Панарин признан первой звездой дня НХЛ

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Global Look Press

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Панарин оформил хет-трик в матче с «Детройтом». Также Панарин отдал результативную передачу. «Рейнджерс» одержал победу со счетом 5:2. Второй звездой стал вратарь «Сент‑Луис Блюз» Джоэл Хофер, который отразил все 34 броска в матче с «Айлендерс». (1:0). Третей звездой стал россиянин Никита Кучеров из «Тампы». В игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3) он оформил дубль.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В текущем сезоне Панарин в четырех матчах забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Торонто».

Ранее дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой».

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