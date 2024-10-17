В России призвали не критиковать Черчесова за шутку о казахском языке

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не критиковать главного тренера сборной Казахстана, российского специалиста Станислава Черчесова за его шутку о казахском языке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал. Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском», — заявил он.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы». В итоге российский специалист был оштрафован примерно на 150 тысяч рублей.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее в России объяснили скандальную шутку Черчесова про казахский язык.