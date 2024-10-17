Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»

Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил мадридскому «Реалу», за который он сейчас выступает, что за обвинениями в изнасиловании стоит его бывший клуб — парижский «ПСЖ». Об этом сообщил журналист Cadena SER Хави Эрраес.

«Никого из «Реала» в Стокгольме не было. Они знают то, что сообщает им Килиан. Он убежден, что это ловушка [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелайфи, что его и его семью преследуют. В «Мадриде» видят, что на Мбаппе из Франции сильно давят», — отметил он.

Причиной для такого могло стать разбирательство между Мбаппе и «ПСЖ» по поводу выплаты долга в размере €55 млн.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в «Реале» назвали обвинения Мбаппе в изнасиловании крупнейшим обманом.