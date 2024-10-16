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«Это провокация»: в России объяснили скандальную шутку Черчесова про казахский язык

Глава «Динамо» Гаджиев объяснил провокацией шутку Черчесова про казахский язык

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что главный тренер Станислав Черчесов произнес скандальную шутку про казахский язык только потому, что отвечал на провокацию журналиста. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта – есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык», — заявил Гаджиев.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы». В итоге российский специалист был оштрафован примерно на 150 тысяч рублей.

Ранее Черчесов уже оказывался в похожих ситуациях. 28 июня он предложил журналисту ответить на осетинском языке.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее в Казахстане объяснили скандальную шутку Черчесова.

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