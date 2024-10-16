«Играют в бей-беги»: тренера «Спартака» Станковича обвинили в отсутствии философии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критично отозвался о работе главного тренера клуба Деяна Станковича и отметил, что у красно-белых мало шансов зацепиться за призовую тройку Российской премьер-лиги. Его слова приводит «Советский спорт».

«Скажем так, шансов выиграть Кубок России, конечно, гораздо больше, нежели даже попасть в призовую тройку в чемпионате. Как оценю Станковича и его философию? Да никак, нет у него никакой философии. Все играют в бей-беги. Думаю, у команды очень туманные перспективы под его руководством», — заявил Червиченко.

О назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее стало известно, почему «Спартак» назначил главным тренером именно Станковича.