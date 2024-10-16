Тренер клубов РПЛ оценил шансы Мостового начать карьеру в его возрасте

Знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов, работавший с клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газета.Ru» высказался о возможности суперзвездного футболиста, а ныне эксперта Александра Мостового стать главным тренером в клубах РПЛ.

«Стать главным тренером никогда не поздно. У каждого свой путь, каждый в своем возрасте заходит. К этому делу нужно прийти, если душа тренерская есть. А она не у всех, потому что тренер — это особое состояние. Есть что-то в отношении «свыше», умение у людей. Его не всегда видно посторонним, но тренер не просто нахватался фраз модных, схем и жонглирует этими модными выражениями. Умный вид – еще не признак ума», — считает Билялетдинов.

56-летний Мостовой после окончания игровой карьеры, во время которой он выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту», не работал в футболе. Он был телеэкспертом, однако в последнее время пошел на обучение на лицензию категории «Про», дающую право работать в элитных национальных дивизионах.

Ранее в Казахстане объяснили скандальную шутку Черчесова.