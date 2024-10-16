Появились подробности в деле об обвинениях в изнасиловании в адрес Мбаппе

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, заявила, что в Швеции была организована специальная акция со слежкой за игроком, целью которой было испортить его репутацию. Ее слова приводит RMC Sport.

«Подача жалобы — это одно, другое дело — освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени», — заявила она.

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в окружении Мбаппе убедились, что футболист обвиняется в изнасиловании.