Стало известно, сколько заплатит Черчесов за скандальную шутку о казахском языке

В Федерации футбола Казахстана раскрыли, на какую сумму оштрафовали главного тренера национальной сборной, российского специалиста Станислава Черчесова за скандальную шутку о казахском языке. Заявление приводит ТАСС.

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП — месячный расчетный показатель — 738 400 тенге», — сообщил представитель Федерации.

Указанная сумма — это около 150 тысяч рублей.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы».

Ранее Черчесов уже оказывался в похожих ситуациях. 28 июня он предложил журналисту ответить на осетинском языке.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее в Казахстане объяснили скандальную шутку Черчесова.