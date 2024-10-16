Мбаппе даст показания по делу об изнасиловании

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе даст показания полиции по делу об изнасиловании в Швеции, передает RMC Sport.

Мбаппе может дать показания дистанционно.

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в окружении Мбаппе убедились, что футболист обвиняется в изнасиловании.